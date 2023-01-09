Бразильский карнавал: сторонники проигравшего президента выпустили пар Беспорядки в Бразилии как две капли воды схожи со штурмом Капитолия в США. Помогут ли они «тропическому Трампу» взять реванш?

Фото: Ton Molina/Global Look Press

Сторонники экс-главы Бразилии Жаира Болсонару, проигравшего выборы прошлой осенью, на несколько часов захватили президентский дворец, здания Верховного суда и парламента (национального конгресса), не желая признавать победу левого политика Лула да Сильвы. События в Бразилиа словно скопированы с бунта трампистов в Вашингтоне даже в календарном плане: они произошли с разницей ровно в два года и два дня. Совпадение хронологий, конечно, случайное. Но в обоих случаях «восстания правых» случились в тот момент, когда традиционные механизмы демократии перестали работать в столь разных по истории и менталитету регионах, как Северная и Латинская Америка.

Зачем же стулья ломать

В минувшее воскресенье, 8 января, многотысячные толпы сторонников Болсонару прорывали полицейские кордоны, взбирались на крыши правительственных зданий, били стекла в окнах и подвернувшихся под руку репортеров. Все три главных госучреждения страны расположены на одной площади Трех властей, что придавало толпе ощущение единства и массовости — той массовости, которой сторонникам Болсонару чуть-чуть не хватило на избирательных участках 30 октября 2022 года.

Несмотря на размах «бразильского карнавала», случившегося неделю спустя после инаугурации нового президента 1 января, практического смысла в буйствах толпы было ноль. Во-первых, все захваченные «болельщиками» проигравшей команды здания пустовали, поскольку это был выходной день, и взять в заложники протестующим было элементарно некого. Даже 77-летний Луис Инасиу Лула да Сильва в воскресенье находился не в столице, а в штате Сан-Паулу. Его оппонента Болсонару вообще в этот день не было в стране — он еще накануне улетел в США. Для сравнения: 6 января 2021 года американский Капитолий был полон конгрессменами и сотрудниками их аппарата.

Фото: Aloisio Mauricio/Global Look Press Луис Инасио Лула да Сильва (слева) обошел Жаира Болсонару на выборах 2022 года. Теперь сторонники проигравшего президента захватили главные учреждения страны. Правда, всего на несколько часов

Во-вторых, при всех своих недостатках Бразилия является все-таки правовым государством, и итоги выборов там подводятся подсчетом голосов, а не уличными reuniões («вече») и ломанием стульев в правительственных учреждениях. Это, кстати, признаёт и сам Жаир Болсонару. Находясь во Флориде, он заявил, что вандализм в общественных учреждениях не должен иметь места в демократическом государстве.

Лула да Сильва назвал участников беспорядков «фашиствующими фанатиками». Его первым указом в новой должности стало распоряжение силовым структурам взять под контроль федеральный округ Бразилиа. Впрочем, силовиков бунт 8 января не застал врасплох: о том, что консервативные силы постараются испортить жизнь левому президенту, было понятно еще с 30 октября. С тех пор спорадические протесты в стране не прекращаются.

То в одном, то в другом городе «фанатики» поджигают автомобили и автопокрышки в стиле украинского Майдана, возводят баррикады, блокируют дороги, устраивают митинги перед армейскими казармами и проводят другие акции гражданского неповиновения. Главное требование — объявить итоги выборов недействительными. Это требование бразильский ЦИК сразу же объявил невыполнимым, сославшись на то, что проигравшая сторона не предоставляет никаких доказательств подтасовок избирательных бюллетеней.

Фото: Ton Molina/Global Look Press В ходе беспорядков 8 января власти задержали до 400 демонстрантов

Разгон по принуждению

Хотя протестующие после трехчасового буйства очистили столичную площадь и в понедельник 39-й глава Бразилии Лула да Сильва приступает к работе, новый срок президента-социалиста обещает быть бурным. Столь же бурным, как предыдущие 12 лет, в течение которых он находился в оппозиции. Примечательно, что сторонники самого да Сильвы, который проигрывал выборы в 2013 и 2017 годах, реагировали на его поражения ничуть не цивилизованней «фашиствующих фанатиков».

Возвращение в кресло левого президента (да Сильва уже управлял Бразилией с 2003 по 2011 год) не приблизила гражданский мир в стране — смена власти не понизила градус социального напряжения. Бразилия застряла в состоянии противоборства между популизмом левым и популизмом правым. В ее предельно поляризованном обществе уже много лет нет места для политических сил, которые занимали бы умеренную позицию и могли бы привести противостоящие группы к компромиссу. Об этом NEWS.ru рассказал эксперт по странам Латинской Америки, профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.

И Лула, и Болсонару не политики-одиночки. За каждым из них стоят коалиции, включающие в том числе партии из «чужой» части спектра. Оба лидера притягивают к себе как левоцентристов, так и правоцентристов, оставляя среднюю часть спектра сильно разреженной. В целом же победа да Сильвы не стала каким-то потрясанием основ. Этот политик одинаково удобен для всех партнеров Бразилии, будь то Джо Байден, Си Цзиньпин или Владимир Путин, — считает Владимир Хейфец.

Победу да Сильвы с перевесом всего в 0,9% голосов при всем желании невозможно назвать проявлением воли большинства бразильцев. Это скорее проявление той же патовой ситуации, в которой сегодня пребывают и США (из-за чего новоизбранный конгресс 14 попыток подряд был не в состоянии избрать спикера палаты представителей).

Даже в среде силовых структур этот раскол настолько заметен, что им обеспокоены сами власти. Очевидцы обратили внимание, что полиция разгоняла антиправительственных демонстрантов «без огонька» — скорее по обязанности, чем из-за неприятия лозунгов тех, кого она опыляла слезоточивым газом. Верховному суду даже пришлось предупредить командование полиции и армии: если те не демонтируют палаточные лагеря протестующих к вечеру понедельника, руководство силовых структур будет привлечено к ответственности по обвинениям в «сговоре с бунтовщиками».

Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару во время столкновений с сотрудниками полиции Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару во время столкновений с сотрудниками полиции Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress На улицах Бразилиа 8 января было жарко Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress На улицах Бразилиа 8 января было жарко Фото: IMAGO/Ton Molina/Globallookpress Сторонники Болсонару во дворце Планалту Фото: IMAGO/Ton Molina/Globallookpress Сторонники Болсонару во дворце Планалту Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress В ходе столкновений в Бразилии полиция задержала до 400 человек Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress В ходе столкновений в Бразилии полиция задержала до 400 человек Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress Сам Жаир Болсонару, который находится за пределами Бразилии, поспешил откреститься от протестов, совершаемых от его имени Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress Сам Жаир Болсонару, который находится за пределами Бразилии, поспешил откреститься от протестов, совершаемых от его имени Фото: IMAGO/Ton Molina/Globallookpress Арестованные сторонники экс-президента Бразилии Болсонару Фото: IMAGO/Ton Molina/Globallookpress Арестованные сторонники экс-президента Бразилии Болсонару Фото: IMAGO/Ton Molina/Globallookpress Сотрудник полиции во время беспорядков в Бразилиа Фото: IMAGO/Ton Molina/Globallookpress Сотрудник полиции во время беспорядков в Бразилиа Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress Столкновения демонстрантов с конной полицией в центре бразильской столицы Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress Столкновения демонстрантов с конной полицией в центре бразильской столицы Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress Протестующим удалось захватить рабочую резиденцию главы государства Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress Протестующим удалось захватить рабочую резиденцию главы государства Фото: Ton Molina/Global Look Press Так изнутри выглядит дворец Планалту, куда ворвались демонстранты Фото: Ton Molina/Global Look Press Так изнутри выглядит дворец Планалту, куда ворвались демонстранты

Трамп бразильского фасона

События 8 января 2023 года в Бразилиа как две капли воды похожи на события 6 января 2021 года в Вашингтоне. И дело не только во внешних «декорациях» непризнания проигравшей партией итогов выборов.

В двух крупнейших по населению странах Западного полушария действующие президенты сегодня представляют партии, которые — разумеется, каждая со своей спецификой — пытаются отряхнуть со своих ног наследие «старого мира». При этом не особенно разбирая, не выплескивают ли они с водой и ребенка. Хотя, конечно, бразильским левым далеко до американских «прогрессистов», готовых демонтировать не только памятники «неправильным» историческим деятелям, но и всю страну. Лула да Сильва в этом смысле куда осмотрительнее. И когда оппоненты называют его «коммунистом», они, конечно, перегибают палку.

Примечательно, что президент-демократ Джо Байден моментально солидаризовался с президентом-социалистом Лула да Сильвой. Белый дом назвал беспорядки в Бразилиа «безобразием» и «попытками воспрепятствования мирному транзиту власти». Перед глазами Джо Байдена в этот момент явно стояли сцены на Капитолийском холме в такие же январские дни 2021 года, и глава США хотя бы эмоционально ощутил себя в одной лодке с новоизбранным бразильским коллегой.

А вот Дональд Трамп пока никак не обозначил свою позицию по отношению к бразильскому аналогу «6 января», хотя Жаир Болсонару никогда не скрывал, что воспринимает 45-го президента США как свою ролевую модель. Даже его избирательная кампания в 2018 году велась под лозунгом «Сделаем Бразилию снова великой».

Последний раз Трамп упоминал своего бразильского последователя 2 октября 2022 года, когда призвал бразильских избирателей поддержать Болсонару.

У вас есть шанс переизбрать фантастического лидера, фантастического человека, одного из величайших президентов в мировой истории. Он приведет вашу страну к новым высотам. И пусть он останется вашим лидером на долгие годы, — говорил тогда Трамп.

Будет ли «бразильский Трамп» теперь вести себя так же, как американский «оригинал», — вопрос, на который пока нет однозначного ответа. Во всяком случае, как предполагает Виктор Хейфец, строить свою будущую политическую карьеру на оспаривании результатов прошедших выборов для Болсонару не имеет никакого смысла.

У Болсонару нет юридических инструментов для того, чтобы, как Трамп, заявлять, будто у него «украли выборы». Но это ему и не надо. Ведь за него проголосовала ровно половина из 156 миллионов бразильцев, имеющих право голоса. Это много, и это ядро его электората. Он ведь проиграл не потому, что получил меньше голосов, чем на предыдущих выборах. Просто Лула да Сильва получил большую прибавку по сравнению с 2018 годом, — отметил эксперт.

Собеседник NEWS.ru напомнил, что в бразильских правых остается преимущество в обеих палатах конгресса и в губернаторском корпусе.

Поэтому Лула будет вынужден согласовывать все свои шаги с оппонентами. Имея преимущество менее чем в один процент, говорить о какой-то свободе рук для президента невозможно, — заключил Владимир Хейфец.

Раскол в обоих обществах, американском и бразильском, углубляется с каждым новым электоральным циклом. Когда Лула да Сильва вступал в свой первый президентский срок, его рейтинг составлял 83%. Однако триумф левых сил быстро сдулся из-за коррупционных скандалов, следовавших один за другим. Напомним, что в одном из них главным подозреваемым стал сам президент. Его приговорили к девяти годам и шести месяцам заключения В итоге Лула в 2017 году сменил кресло в президентском дворце на тюремную камеру, однако в 2021 году был оправдан и смог вернуться во дворец.