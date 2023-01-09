Сторонники экс-главы Бразилии Жаира Болсонару, проигравшего выборы прошлой осенью, на несколько часов захватили президентский дворец, здания Верховного суда и парламента (национального конгресса), не желая признавать победу левого политика Лула да Сильвы. События в Бразилиа словно скопированы с бунта трампистов в Вашингтоне даже в календарном плане: они произошли с разницей ровно в два года и два дня. Совпадение хронологий, конечно, случайное. Но в обоих случаях «восстания правых» случились в тот момент, когда традиционные механизмы демократии перестали работать в столь разных по истории и менталитету регионах, как Северная и Латинская Америка.
Зачем же стулья ломать
В минувшее воскресенье, 8 января, многотысячные толпы сторонников Болсонару прорывали полицейские кордоны, взбирались на крыши правительственных зданий, били стекла в окнах и подвернувшихся под руку репортеров. Все три главных госучреждения страны расположены на одной площади Трех властей, что придавало толпе ощущение единства и массовости — той массовости, которой сторонникам Болсонару чуть-чуть не хватило на избирательных участках 30 октября 2022 года.
Несмотря на размах «бразильского карнавала», случившегося неделю спустя после инаугурации нового президента 1 января, практического смысла в буйствах толпы было ноль. Во-первых, все захваченные «болельщиками» проигравшей команды здания пустовали, поскольку это был выходной день, и взять в заложники протестующим было элементарно некого. Даже 77-летний Луис Инасиу Лула да Сильва в воскресенье находился не в столице, а в штате Сан-Паулу. Его оппонента Болсонару вообще в этот день не было в стране — он еще накануне улетел в США. Для сравнения: 6 января 2021 года американский Капитолий был полон конгрессменами и сотрудниками их аппарата.
Во-вторых, при всех своих недостатках Бразилия является все-таки правовым государством, и итоги выборов там подводятся подсчетом голосов, а не уличными reuniões («вече») и ломанием стульев в правительственных учреждениях. Это, кстати, признаёт и сам Жаир Болсонару. Находясь во Флориде, он заявил, что вандализм в общественных учреждениях не должен иметь места в демократическом государстве.
Лула да Сильва назвал участников беспорядков «фашиствующими фанатиками». Его первым указом в новой должности стало распоряжение силовым структурам взять под контроль федеральный округ Бразилиа. Впрочем, силовиков бунт 8 января не застал врасплох: о том, что консервативные силы постараются испортить жизнь левому президенту, было понятно еще с 30 октября. С тех пор спорадические протесты в стране не прекращаются.
То в одном, то в другом городе «фанатики» поджигают автомобили и автопокрышки в стиле украинского Майдана, возводят баррикады, блокируют дороги, устраивают митинги перед армейскими казармами и проводят другие акции гражданского неповиновения. Главное требование — объявить итоги выборов недействительными. Это требование бразильский ЦИК сразу же объявил невыполнимым, сославшись на то, что проигравшая сторона не предоставляет никаких доказательств подтасовок избирательных бюллетеней.
Разгон по принуждению
Хотя протестующие после трехчасового буйства очистили столичную площадь и в понедельник 39-й глава Бразилии Лула да Сильва приступает к работе, новый срок президента-социалиста обещает быть бурным. Столь же бурным, как предыдущие 12 лет, в течение которых он находился в оппозиции. Примечательно, что сторонники самого да Сильвы, который проигрывал выборы в 2013 и 2017 годах, реагировали на его поражения ничуть не цивилизованней «фашиствующих фанатиков».
Возвращение в кресло левого президента (да Сильва уже управлял Бразилией с 2003 по 2011 год) не приблизила гражданский мир в стране — смена власти не понизила градус социального напряжения. Бразилия застряла в состоянии противоборства между популизмом левым и популизмом правым. В ее предельно поляризованном обществе уже много лет нет места для политических сил, которые занимали бы умеренную позицию и могли бы привести противостоящие группы к компромиссу. Об этом NEWS.ru рассказал эксперт по странам Латинской Америки, профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.
И Лула, и Болсонару не политики-одиночки. За каждым из них стоят коалиции, включающие в том числе партии из «чужой» части спектра. Оба лидера притягивают к себе как левоцентристов, так и правоцентристов, оставляя среднюю часть спектра сильно разреженной. В целом же победа да Сильвы не стала каким-то потрясанием основ. Этот политик одинаково удобен для всех партнеров Бразилии, будь то Джо Байден, Си Цзиньпин или Владимир Путин, — считает Владимир Хейфец.
Победу да Сильвы с перевесом всего в 0,9% голосов при всем желании невозможно назвать проявлением воли большинства бразильцев. Это скорее проявление той же патовой ситуации, в которой сегодня пребывают и США (из-за чего новоизбранный конгресс 14 попыток подряд был не в состоянии избрать спикера палаты представителей).
Даже в среде силовых структур этот раскол настолько заметен, что им обеспокоены сами власти. Очевидцы обратили внимание, что полиция разгоняла антиправительственных демонстрантов «без огонька» — скорее по обязанности, чем из-за неприятия лозунгов тех, кого она опыляла слезоточивым газом. Верховному суду даже пришлось предупредить командование полиции и армии: если те не демонтируют палаточные лагеря протестующих к вечеру понедельника, руководство силовых структур будет привлечено к ответственности по обвинениям в «сговоре с бунтовщиками».
Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress
Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару во время столкновений с сотрудниками полиции
Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress
В ходе столкновений в Бразилии полиция задержала до 400 человек
Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress
Сам Жаир Болсонару, который находится за пределами Бразилии, поспешил откреститься от протестов, совершаемых от его имени
Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress
Столкновения демонстрантов с конной полицией в центре бразильской столицы
Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress
Протестующим удалось захватить рабочую резиденцию главы государства
Трамп бразильского фасона
События 8 января 2023 года в Бразилиа как две капли воды похожи на события 6 января 2021 года в Вашингтоне. И дело не только во внешних «декорациях» непризнания проигравшей партией итогов выборов.
В двух крупнейших по населению странах Западного полушария действующие президенты сегодня представляют партии, которые — разумеется, каждая со своей спецификой — пытаются отряхнуть со своих ног наследие «старого мира». При этом не особенно разбирая, не выплескивают ли они с водой и ребенка. Хотя, конечно, бразильским левым далеко до американских «прогрессистов», готовых демонтировать не только памятники «неправильным» историческим деятелям, но и всю страну. Лула да Сильва в этом смысле куда осмотрительнее. И когда оппоненты называют его «коммунистом», они, конечно, перегибают палку.
Примечательно, что президент-демократ Джо Байден моментально солидаризовался с президентом-социалистом Лула да Сильвой. Белый дом назвал беспорядки в Бразилиа «безобразием» и «попытками воспрепятствования мирному транзиту власти». Перед глазами Джо Байдена в этот момент явно стояли сцены на Капитолийском холме в такие же январские дни 2021 года, и глава США хотя бы эмоционально ощутил себя в одной лодке с новоизбранным бразильским коллегой.
А вот Дональд Трамп пока никак не обозначил свою позицию по отношению к бразильскому аналогу «6 января», хотя Жаир Болсонару никогда не скрывал, что воспринимает 45-го президента США как свою ролевую модель. Даже его избирательная кампания в 2018 году велась под лозунгом «Сделаем Бразилию снова великой».
Последний раз Трамп упоминал своего бразильского последователя 2 октября 2022 года, когда призвал бразильских избирателей поддержать Болсонару.
У вас есть шанс переизбрать фантастического лидера, фантастического человека, одного из величайших президентов в мировой истории. Он приведет вашу страну к новым высотам. И пусть он останется вашим лидером на долгие годы, — говорил тогда Трамп.
Будет ли «бразильский Трамп» теперь вести себя так же, как американский «оригинал», — вопрос, на который пока нет однозначного ответа. Во всяком случае, как предполагает Виктор Хейфец, строить свою будущую политическую карьеру на оспаривании результатов прошедших выборов для Болсонару не имеет никакого смысла.
У Болсонару нет юридических инструментов для того, чтобы, как Трамп, заявлять, будто у него «украли выборы». Но это ему и не надо. Ведь за него проголосовала ровно половина из 156 миллионов бразильцев, имеющих право голоса. Это много, и это ядро его электората. Он ведь проиграл не потому, что получил меньше голосов, чем на предыдущих выборах. Просто Лула да Сильва получил большую прибавку по сравнению с 2018 годом, — отметил эксперт.
Собеседник NEWS.ru напомнил, что в бразильских правых остается преимущество в обеих палатах конгресса и в губернаторском корпусе.
Поэтому Лула будет вынужден согласовывать все свои шаги с оппонентами. Имея преимущество менее чем в один процент, говорить о какой-то свободе рук для президента невозможно, — заключил Владимир Хейфец.
Раскол в обоих обществах, американском и бразильском, углубляется с каждым новым электоральным циклом. Когда Лула да Сильва вступал в свой первый президентский срок, его рейтинг составлял 83%. Однако триумф левых сил быстро сдулся из-за коррупционных скандалов, следовавших один за другим. Напомним, что в одном из них главным подозреваемым стал сам президент. Его приговорили к девяти годам и шести месяцам заключения В итоге Лула в 2017 году сменил кресло в президентском дворце на тюремную камеру, однако в 2021 году был оправдан и смог вернуться во дворец.