Бразильские активисты вырыли сто «могил» на пляже Копакабана

https://static.news.ru/photo/ab1b8d62-acbf-11ea-a7bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ian Cheibub/dpa/Global Look Press

100 символических могил появились на всемирно известном пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Их вырыли активисты бразильской общественной организации Rio de Paz. Она считают меры правительства по борьбе с коронавиурсом и его последствиями недостаточными.

Это протест против ошибок федерального правительства, которое ввело страну в гуманитарныйкризис. Через несколько дней Бразилия займёт второе место в мире по количеству погибших от коронавируса. Эта трагическая и неприемлемая статистика, унизительная для нашей демократии, требует срочных действий со стороны федерального правительства, — говорится в заявлении активистов.

Рядом с могилами установили кресты с бразильскими флагами и плакатами. По словам Антонио Карлоса Коста, президента Rio de Paz, могилы являются аллюзией на кладбища в стране, сообщает портал G1.

Бразилия занимает второе место после США по числу заболевших, инфекцию там диагностирвоали 802 828 пациентам. С начала эпидемии скончались 40 919 жителей Бразилии. На первом месте по числу летальных исходов от COVID-19 находятся Соединённые штаты — 113 883 человека, на втором Великобритания: 41 364, Бразилия идёт следом.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На 12 июня в РФ выявлено 511 423 случаев инфицирования коронавирусом, писал NEWS.ru. Всего в мире по последним данным COVID-19 заболели более 7,5 млн человек, более 421 тысячи умерли, более 3,5 млн выздоровели.

