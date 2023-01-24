Бразилия попросила перенести ее председательство в БРИКС Бразилия попросила Россию перенести ее председательство в БРИКС на 2025 год

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Бразилия в 2019 году обратилась к России с просьбой перенести председательство страны в БРИКС на 2025 год. Москва положительно отреагировала на данную просьбу. Об этом РИА Новости рассказали в российском МИД.

В 2019 году Бразилия официально обратилась к России с просьбой изменить в порядке исключения очередность председательств в БРИКС в связи с планами Бразилиа возглавить «Группу двадцати» в 2024 года, — отметили в ведомстве.

Там добавили, что в качестве альтернативного варианта Бразилия предложила России взять председательствующие функции в 2024 году, а сама она будет выполнять руководящую функцию в 2025 (вместо 2025 и 2024 годов соответственно). По словам дипломатов, договоренность также получила поддержку остальных участников «пятерки» и была закреплена путем обмена дипломатическими нотами.

Просьба о возможности переноса председательства Бразилии в БРИКС с 2024 на 2025 год связана с тем, что в 2024 году страна также председательствует в G20.

В объединение БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Также к экономическому форуму хотят присоединиться другие страны, в частности, Аргентина и Иран.

Ранее посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука заявил, что власти Южно-Африканской Республики ожидают, что президент России Владимир Путин приедет на саммит БРИКС, который состоится в августе. Он отметил, что это будет первый очный саммит БРИКС после начала пандемии COVID-19.

В свою очередь министр обороны ЮАР Танди Модисе заявила, что США оказывают неоправданное давление на страны Африки, которые поддерживают отношения с Москвой. По ее словам, Вашингтон угрожает по поводу всего, что «пахнет Россией».