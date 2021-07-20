Бразилия получит первую партию «Спутника V» 28 июля

Первые дозы российской вакцины против коронавируса «Спутник V» прибудут в Бразилию 28 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве штата Пиауи.

Ввоз вакцины стал возможен после того, как разрешение на применение препарата в разных штатах страны выдало бразильское Национальное агентство санитарного надзора Anvisa.

Требования регулятора заключаются в том, что губернаторы штатов должны организовать наблюдение за привитыми пациентами и сообщать о любом побочном эффекте. «Спутник V» не разрешили применять в Бразилии для вакцинации беременных и людей с различными заболеваниями.

Ранее стало известно, что вирусолог Сергей Нетесов сравнил процент смертности среди непривитых и вакцинированных граждан. Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ отметил, что люди на самом деле ждут от вакцины подвоха. Россияне опасаются побочных эффектов и отсроченных последствий, в то время как от коронавируса умирает 4% заболевших.