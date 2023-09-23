Бразилия получила от РФ неожиданное предложение после диалога с Зеленским Bloomberg: Россия предложила Бразилии возобновить двусторонний форум

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Луис Инасиу Лула да Силва

Россия направила Бразилии предложение возобновить двусторонний форум, сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники среди чиновников в латиноамериканской республике. По информации агентства, инициатива возникла вскоре после того, как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как пишет Bloomberg, предложение озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой бразильского МИД Мауро Виейрой. Источники журналистов отметили, что Бразилия также заинтересована в возобновлении деятельности форума. Сейчас стороны обсуждают возможные даты встречи.

Ранее бразильский лидер обвинил Совбез ООН в бессилии на украинском направлении. По его словам, необходим «более серьезный институт, имеющий вес и силу для принятия решений». Он добавил, что президенты России и Украины не говорят о мире, поскольку «оба убеждены, что кто-то победит». При этом мирному урегулированию наряду с Бразилией привержены такие страны, как Китай, Индия и Индонезия, добавил он.

Позднее да Силва заявил в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, что конфликт на Украине следует решать исключительно путем дипломатии. Он подчеркнул, что в подобных вопросах важно стараться избегать эскалации и применения оружия.