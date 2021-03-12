Бразилия подписала контракт на покупку «Спутника V»

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Минздрав Бразилии подписал контракт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на закупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V», рассказал первый замминистра здравоохранения страны Элсиу Франку.

Он отметил, что после подписания соглашения требуется скорейшее разрешение на использование препарата в чрезвычайной ситуации.

Теперь, чтобы мы имели возможность использовать «Спутник V», нам нужно только, чтобы [партнёр РФПИ в Бразилии, фармацевтическая компания] Uniao Quimica и Национальное агентство по санитарному надзору как можно скорее решили вопрос о разрешении на её временное ограниченное использование в условиях чрезвычайной ситуации, — передаёт G1.

«Спутник V» в России называют первой в мире вакциной по профилактике COVID-19, она зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Помимо данного препарата, в России зарегистрированы ещё два — «ЭпиВакКорона» (разработана центром «Вектор») и «КовиВак» (создана специалистами центра Чумакова)

Как писал NEWS.ru, вакцина «Спутник V» прошла регистрацию более чем в 50 странах мира. В их числе Алжир, Аргентина, Белоруссия, Боливия, Венгрия, Египет, Мексика, Турция, Черногория и другие. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что препарат зарегистрирован и в его стране. Он отметил, что поставки препарата в республику начнутся «уже скоро».