Бразилия отозвала посла из Израиля после запрета для президента Бразильского посла в Израиле Майеру отозвали для консультаций

Фото: IMAGO/Yuri Murakami/Global Look Press

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отозвал посла страны в Тель-Авиве Фредерико Майеру, сообщила бразильская газета Folha de São Paulo. Там уточнили, что дипломата вызвали на родину для консультаций после того, как глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил бразильского лидера persona non grata.

Посол Бразилии в Тель-Авиве Фредерико Майер был отозван Лулой в страну для консультаций, — отмечает газета.

Ранее министр иностранных дел Израиля во время беседы с бразильским послом заявил, что Лула да Силва является нежелательной персоной в стране. Причиной послужило сравнение Израиля с гитлеровской Германией, которое политик сделал, комментируя войну в сектора Газа.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль намерен достичь полной победы над радикальным движением ХАМАС. По его словам, это означает также освобождение заложников, удерживаемых в секторе Газа. Кроме того, Израиль не согласится на международный диктат, пытающийся навязать ему палестинское государство, резюмировал глава правительства Израиля.

При этом в самой Палестине ранее напомнили, что страны не должны для признания государства обращаться за разрешением к нынешнему израильскому правительству. Этого не требуется ни с политической, ни с юридической точек зрения, констатировали власти.