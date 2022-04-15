Бразилия отменила режим ЧС, введённый из-за пандемии

Правительство Бразилии отменило режим ЧС. Он был введён два года назад в связи с началом пандемии COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Марселу Кейрога, его слова приводит РИА Новости.

Сегодня, с усилением SUS, крупнейшей в нашей истории кампании вакцинации, и улучшением эпидемиологической обстановки, мы можем объявить об окончании чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения национального значения — ESPIN. Благодаря Богу и силе бразильского народа мы возвращаемся к нормальной жизни, — отметил Кейрога.

Он также добавил, что в ближайшие дни власти опубликуют нормативный акт, регулирующий прекращение действия чрезвычайной ситуации.

В Бразилии за последние сутки от заражения COVID-19 умерли 19 человек. Общее количество жертв пандемии составляет 662 011. Бразилия находится на втором месте по этому показателю после США, а также на третьем месте по числу заражений — после США и Индии.

Ранее вирусолог Павел Волчков заявил, что резкий подъём заболеваемости COVID-19 в Китае является фактором, который продлит пандемию коронавируса в мире. Он отметил, что из-за введённых ранее мер по борьбе с распространением вируса в КНР образовалось огромное количество не переболевших людей.

По словам эксперта, это может привести к появлению новых мутаций коронавируса и новому всплеску распространения вируса. При этом Волчков считает, что большинство людей на планете перенесут инфекцию в лёгкой форме.