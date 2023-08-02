Бразилия отказалась участвовать в переговорах по Украине

Спецпредставитель президента Бразилии заявил, что не поедет в Саудовскую Аравию для участия в переговорах по Украине, передает ТАСС. По его словам, вокруг «формулы мира» президента страны Владимира Зеленского нет консенсуса, развивающиеся страны не согласны с ней.

Спецпредставитель бразильского лидера также подчеркнул, что обоснованные опасения России в сфере безопасности нельзя игнорировать.

Президент южноамериканской страны Луис Инасиу Лула да Силва, в свою очередь, отметил, что в переговорах по Украине необходимо искать общий знаменатель. По его мнению, ситуация в стране должна решаться на уровне Совета безопасности ООН.

О планах Саудовской Аравии провести переговоры по Украине стало известно 29 июля. По данным западных СМИ, участие в переговорах должны принять высокопоставленные чиновники из 30 стран мира, но России в их числе нет. Одним из переговорщиков может стать советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за встречей в Саудовской Аравии. Он отметил, что любые попытки содействовать мирному урегулированию на Украине достойны положительной оценки. При этом пресс-секретарь президента РФ добавил, что Украинские власти не хотят мира и не могут его хотеть, пока коллективный Запад использует их в войне против России.