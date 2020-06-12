Бразилия обошла Британию по числу скончавшихся граждан с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/dd9340fe-ad60-11ea-a097-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sandro Pereira via imago-images.de/Global Look Press

Бразилия вышла на вторую строчку по числу граждан, скончавшихся после заражения коронавирусной инфекцией нового типа, и обошла по этим показателям Великобританию. Об этом 13 июня сообщили британские СМИ со ссылкой на данные правительства.

Отмечается, что первое место по количеству смертей пациентов с COVID-19 по-прежнему занимают США. В Штатах умерли 116 тысяч заражённых человек. На данный момент в Бразилии официально зафиксировали 41 481 летальный случай. На территории Великобритании в результате заражения скончался 41 901 человек.

По мнению экспертов, бразильская статистика смертности может быть занижена. Вероятно, что в стране количество умерших пациентов с коронавирусом уже может достигать 50 тысяч, сообщает The Guardian. Специалисты объясняют это предположение тем, что в Бразилии проводится недостаточное количество тестов.

Как ранее писал NEWS.ru, вакцину от коронавируса могут начать производить в Бразилии в крупных масштабах уже в первой половине 2021 года, сообщил руководитель стратегических партнёрств и новых видов деятельности Института Бутантан в Сан-Паулу Тиагу Рокка.