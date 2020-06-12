Бразилия обошла Британию по числу скончавшихся граждан с коронавирусом

Бразилия вышла на вторую строчку по числу граждан, скончавшихся после заражения коронавирусной инфекцией нового типа, и обошла по этим показателям Великобританию. Об этом 13 июня сообщили британские СМИ со ссылкой на данные правительства.
Отмечается, что первое место по количеству смертей пациентов с COVID-19 по-прежнему занимают США. В Штатах умерли 116 тысяч заражённых человек. На данный момент в Бразилии официально зафиксировали 41 481 летальный случай. На территории Великобритании в результате заражения скончался 41 901 человек.
По мнению экспертов, бразильская статистика смертности может быть занижена. Вероятно, что в стране количество умерших пациентов с коронавирусом уже может достигать 50 тысяч,
Как ранее писал NEWS.ru, вакцину от коронавируса могут начать производить в Бразилии в крупных масштабах уже в первой половине 2021 года, сообщил руководитель стратегических партнёрств и новых видов деятельности Института Бутантан в Сан-Паулу Тиагу Рокка.
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