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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о планах по переносу представительства Бразилии.

По его словам, в рамках укрепления взаимоотношений между странами в Иерусалиме будет открыто торговое представительство. Его дипломатический статус будет приравнен к посольству.

Открытие офиса правительства Бразилии по торговле, технологиям и инновациям здесь, в Иерусалиме, происходит в соответствии с нашими договоренностями об укреплении отношений между Израилем и Бразилией. И это происходит здесь сегодня в рамках намерения президента Болсонару перенести посольство в Иерусалим в следующем году, — цитирует ТАСС политика.

В ноябре 2018 года NEWS.ru сообщал, что Лига арабских государств негативно отреагировала на желание Бразилии перенести своё посольство. Она призвала страну пересмотреть своё решение. Однако Жаир Болсонару подтвердил намерения Бразилии о переносе.