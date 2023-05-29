Бразилия может выдать россиянина США для обмена на Гершковича WSJ: Бразилия может пересмотреть экстрадицию обвиняемого в шпионаже россиянина Черкасова

Власти Бразилии могут пересмотреть решение об экстрадиции в Россию гражданина РФ Сергея Черкасова, выдававшего себя за бразильца, чтобы устроиться в Международный уголовный суд в Гааге, сообщило издание The Wall Street Journal. По данным WSJ, в США россиянину предъявили обвинения в шпионаже и мошенничестве, после чего Вашингтон также потребовал от Бразилии выдать Черкасова. Многие наблюдатели рассматривают Черкасова как потенциального участника обмена заключенными между РФ и США, в том числе на журналиста Эвана Гершковича, обвиняемого Москвой в шпионаже.

В 2022 году Черкасова приговорили к 15 годам лишения свободы в Бразилии за подделку документов. После этого Россия потребовала его экстрадиции, заявив, что Черкасов разыскивается по обвинению в незаконном обороте наркотиков. В марте Верховный суд Бразилии согласился выслать Черкасова после завершения всех разбирательств в его отношении. Так, сейчас ведется расследование по делу о шпионаже, отмывании денег и коррупции. Но через неделю против Черкасова выдвинули обвинения в США, где потребовали его выдачи.

Источники WSJ утверждают, что власти Бразилии сомневаются в предъявленных Россией обвинениях Черкасову и готовы пересмотреть решение о его экстрадиции в РФ. По данным издания, чиновники в США также считают, что предъявленное россиянину обвинение в незаконном обороте наркотиков может использоваться российскими спецслужбами. Сам Черкасов не признал вину в шпионаже, отмывании денег и коррупции, но согласился на экстрадицию в Россию.

Черкасова задержали в 2022 году в Нидерландах и депортировали в Бразилию. Под поддельными документами на имя Виктора Мюллера Феррейры он пытался устроиться в МУС, когда там начали изучать дело о военных преступлениях на Украине.

Корреспондента WSJ Гершковича задержали в Екатеринбурге в конце марта. Американскому журналисту предъявили обвинение в шпионаже со сбором сведений, составляющих гостайну. По данным ФСБ, Гершкович собирал информацию о работе одного из предприятий ВПК.