Бразилия может начать производить вакцину от COVID-19 в 2021 году

https://static.news.ru/photo/df5e60f6-ad53-11ea-914d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fotostand / K. Schmitt/Global Look Press

Вакцину от коронавируса могут начать производить в Бразилии в крупных масштабах уже в первой половине 2021 года, сообщил руководитель стратегических партнёрств и новых видов деятельности Института Бутантан в Сан-Паулу Тиагу Рокка. Этот институт заключил соглашение о производстве вакцины от COVID-19 с пекинской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech.

Если всё пройдёт хорошо, возможно, у нас будет вакцина в первой половине следующего года. Это уже рекордное время, — сообщил РИА Новости Рокка.

По соглашению с китайской лабораторией в июле начнутся исследования вакцины на 9 тысячах бразильских добровольцах. В случае одобрения китайская сторона передаст Бразилии технологии, необходимые для производства вакцины. Рокка подчеркнул, что за добровольцами будет установлено более тщательное наблюдение, поскольку чрезвычайная ситуация вынуждает сократить сроки испытаний, требующихся при создании вакцин.

Как писал NEWS.ru, предварительные данные исследования вакцины от COVID-19 на мышах американской компании Moderna показывают, что одна доза может обеспечить защиту от коронавируса. Вакцина испытывалась на мышах, которых потом заражали коронавирусом. При этом выяснилось, что вакцина является мощным иммуногенным веществом, её нейтрализующая активность может быть достигнута с помощью одной дозы. Отмечается, что при этом вакцина как минимум не увеличивает риск более тяжёлого течения болезни. Она также защищает от заражения коронавирусом лёгкие без признаков токсического воздействия. Предыдущие испытания показали, что вакцины против этого типа вируса могут вызывать более тяжёлое течение заболевания, если человек после вакцинации заражался.