Братья-близнецы превратились в сестёр после операции

https://static.news.ru/photo/fc567fdc-7755-11eb-98eb-96000091f725_660.jpg Фото: maylaphoebe09/Instagram.com

Два брата-близнеца из Бразилии вместе решились сделать операцию по смене пола, что стало первым подобным прецедентом в мире. По словам 19-летних Майлы Фиби де Резенде и Софии Альбукерк, они с рождения не воспринимали себя как мальчиков.

Я всегда любила своё тело, но мне не нравились мои гениталии, — поделилась Майла, которая учится на врача в Аргентине.

Братья всю жизнь мечтали стать девушками, несмотря на насмешки и непонимание окружающих. Как отметила их мать, она всегда воспринимала своих детей как дочерей.

Операция прошла 14 февраля в частной клинике бразильского города Блуменау и длилась пять часов.

Это единственный зарегистрированный случай в мире, когда близнецы, которые были мужчинами при рождении, подверглись совместной операции по смене пола, сообщил лечащий врач, доктор Хосе Карлос Мартинс.

Майла призналась, что начала плакать от счастья, когда впервые увидела в зеркале своё новое тело.

Мой первый душ после выписки был волшебным, — заявила она.

В свою очередь София проявила большую сдержанность, отметив, что не может полноценно радоваться, так как они живут «в самой трансфобной стране в мире». По её словам, близкие всегда поддерживали их, однако опасались, что им могут навредить. Операцию, которая обошлась в 100 тысяч реалов (1,4 миллиона рублей), оплатил их дедушка, которому пришлось продать свой дом. Майла подчеркнула, что теперь она намерена получить диплом врача и накопить на новое жильё для любящего родственника.

Согласно сведениям Национальной ассоциации трансвеститов и транссексуалов (Антра), в 2020 году в Бразилии убили 175 трансгендеров — больше, чем в любой другой стране, передаёт Daily Mail.

Ранее NEWS.ru писал, что звезда WWE, 42-летний рестлер Тайлер Рекс (настоящее имя Гейб Тафт) объявил о смене пола.