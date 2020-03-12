https://static.news.ru/photo/4e8a1296-6451-11ea-8c84-fa163e074e61_660.jpg Телефон Galaxy Fold Фото: Stefan Boness/Ipon/Global Look Press

Родного брата колумбийского наркобарона Пабло Эскобара заподозрили в мошенничестве. Блогер из США решил заказать прорекламированный смартфон Роберто Эскобара и проанализировать его.

Как рассказал Маркес Браунли, он заказал гибкий телефон Galaxy Fold стоимостью $350, однако посылку так и не получил. Позднее он заказал ещё один телефон стоимостью уже $400 — и опять ему не доставили гаджет. После того как блогер написал о ситуации на своей странице в Twitter, с ним связались представители компании и отправили телефон.

В результате полученный телефон оказался поддельным. Он был обклеен золотой плёнкой, а на экране гаджета было фото наркобарона Пабло Эскобара, сообщает Gizmodo.

Ранее NEWS.ru писал, что Роберто Эскобар представил новый складной смартфон Escobar Fold 2, который представляет собой копию Samsung Galaxy Fold. Телефон оснащён процессором Snapdragon 855, 8 или 12 Гб оперативной и 128 и 512 Гб флеш-памяти. В создании промороликов принимали участие российские модели.