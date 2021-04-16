Браку Меган Маркл и принца Гарри предрекли печальный финал после похорон

https://static.news.ru/photo/ef331606-9f4d-11eb-8380-96000091f725_660.jpg Гарри и Меган Сассекские Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский телеведущий Джереми Кларксон высказался о судьбе брака принца Гарри и Меган Маркл. По его словам, пару может ожидать печальный финал. Такое заявление знаменитость сделал аккурат после похорон принца Филиппа, пишет Daily Star.

Кларксон уверяет, что герцоги Сассекские могут столкнуться с «напряжением» после рождения второго ребёнка. Кроме того, он раскритиковал Маркл за то, что она не выполняла королевские обязанности, когда еще не был совершен так называемый «Мегзит». По мнению телеведущего, экс-актриса представляла, что «принцессы живут в сказочных замках» и проводят весь день, «катаясь на золотых единорогах».

История Гарри и Меган — это эпическая история любви, и я желаю им обоим всего наилучшего, но я искренне опасаюсь, что у неё не будет счастливого конца, — сказал 61-летняя звезда.

Он также отметил, что через пять лет бывшая актриса может остаться в одиночестве. Кларксон предрёк ей, что герцогиня будет фотографироваться одна «за пределами Тадж-Махала» или же «на яхте плейбоя».

Принца Филиппа похоронят в свинцовом гробу в фамильном склепе возле часовни Святого Георгия в нижнем дворе Виндзорского замка. Но это временно. После смерти его супруги Елизаветы II королевская чета вновь воссоединится в усыпальнице мемориальной часовни короля Георга VI. Монаршая особа скончался 9 апреля на 100-м году жизни.

Ранее NEWS.ru писал, что стала известна реакция британской королевы Елизаветы II на отказ жены принца Гарри Меган Маркл ехать на похороны скончавшегося принца Филиппа. Решение пропустить похороны далось герцогине Сассекской непросто. Меган Маркл поддерживала с принцем Филиппом хорошие отношения и тепло относилась к нему.