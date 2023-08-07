БПЛА против Несси: как пройдут крупнейшие поиски лох-несского чудовища Организаторы заявили, что это будет крупнейшая экспедиция за последние 50 лет

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В конце августа исследователи со всего мира отправятся в Шотландию, чтобы принять участие в масштабной экспедиции по поиску подводного чудовища на озере Лох-Несс. Организаторы заявляют, что это будет крупнейшая поисковая операция за последние несколько десятилетий. Кто будет в ней участвовать, какая техника понадобится и что о существовании монстра говорит современная наука — в материале NEWS.ru.

Что известно об экспедиции на озеро Лох-Несс

Поиски чудовища будут проходить на озере Лох-Несс с 26 по 27 августа. Исследователи, любители сверхъестественного и волонтеры примут участие в экспедиции, в ходе которой они попытаются найти известное чудовище Несси.

Главный организатор поисков — Лох-несский центр, который более 50 лет следит за озером и управляет местной туристической инфраструктурой. К экспедиции также присоединятся исследователи из групп по поиску монстра вроде объединения Loch Ness Exploration.

«Мы надеемся вдохновить новое поколение энтузиастов и призываем присоединится к этому крупномасштабному наблюдению за озером Лох-Несс», — заявили в организации.

Кроме профессионалов, в экспедиции примут участие туристы, которые будут выполнять простые задачи. По мнению членов центра, таких масштабных исследований не было уже 50 лет.

Фото: Benedikt von Imhoff/dpa/Global Look Press Озеро Лох-Несс

Как будут искать лох-несское чудовище

Исследователи задействуют передовое оборудование, которое ранее еще никогда не использовали для поисков лох-несского монстра. Например, современные дроны с инфракрасными камерами. Специалисты будут запускать БПЛА над озером и с помощью тепловых датчиков выявлять подозрительные аномалии в воде.

Исследователи также установят гидрофоны — приборы, позволяющие прослушивать звуки под водой и фиксировать сигналы, которые могло бы издавать подводное чудище.

Пока специалисты будут изучать озеро с помощью профессионального оборудования, волонтеров и туристов разместят на специальных смотровых площадках по периметру. С этих точек они будут наблюдать за поверхностью воды и сообщать о подозрительных явлениях.

«Все смотровые площадки находятся на суше. Каждое утро организаторы будут информировать волонтеров о наиболее подходящих локациях для наблюдений», — заявили организаторы.

За что критикуют экспедицию на озеро Лох-Несс

Аналитики считают, что, несмотря на впечатляющий масштаб поисков, планируемая поисковая операция похожа на рекламную кампанию Шотландии, которая хочет привлечь побольше любопытных туристов в страну.

По данным издания Forbes, местный лох-несский центр недавно завершил дорогостоящий ремонт объектов вокруг озера и теперь заинтересован в привлечении как можно большего числа гостей, чтобы окупить траты на ремонтные работы.

Сообщается, что стоимость премиум-тура составит около $38. Туристы, которые его купят, смогут понаблюдать за поисками, покататься на лодке и послушать лекции о подводном монстре.

Фото: Silvia Kusidlo/dpa/Global Look Press Центр Лох-Несс в шотландской деревне Драмнадрочит

Что будет, если лох-несское чудовище найдут

На случай если монстра удастся обнаружить, в Шотландии создан специальный государственный план, в котором расписаны все последующие действия.

В 2001 году, когда интерес к подводному монстру был на пике, Государственная организация природного наследия Шотландии составила свод правил, как обращаться с существом. В документе указывалось, что прежде всего нельзя причинить монстру вред, он не должен пострадать в ходе исследований. Согласно плану, ученые должны будут исследовать Несси, а потом отпустить его обратно в озеро.

Какие поиски лох-несского чудовища велись раньше

Считается, что в последний раз столь масштабные поиски проходили в 1972 году, когда ныне расформированное Бюро расследований озера Лох-Несс исследовало все водоемы, но так и не смогло доказать существование Несси.

С тех пор предпринимались и другие попытки найти или хотя бы объяснить, кем может быть чудовище — гигантской рыбой, дожившим до наших дней динозавром или даже инопланетным существом.

Последнее научное исследование состоялось в 2019 году, когда специалисты из университета Отаго в Новой Зеландии взяли 250 проб воды из озера Лох-Несс с разной глубины, а затем проанализировали материал на предмет ДНК.

Ученые не обнаружили в воде следы доисторических созданий и опровергли версию, согласно которой там обитали гигантские рыбы. Они пришли к выводу, что все эти годы за лох-несское чудовище принимали гигантских угрей.

«В озере очень много ДНК угрей, их можно найти в каждом месте, где были отобраны пробы. Так, может, все это время за Несси принимали гигантских угрей?» — задался тогда вопросом руководитель исследования профессор-генетик Нил Джеммелл.

Фото: Ballista/CC BY-SA 3.0/via Wikimedia Commons Модель Cryptoclidus, которая использовалась в телепрограмме Пятого канала «Лох-несское чудовище: Окончательный эксперимент»

Откуда появилась легенда о лох-несском чудовище

Легенда о подводном существе появилась в Средневековье, когда ирландский монах Колумба столкнулся с монстрами в Нессе — реке, вытекающей из озера Лох-Несс.

Современный интерес к тайнам озера Лох-Несс возродился в 1933 году, когда горничная местного отеля, расположенного на берегу водоема, рассказала, что видела страшное существо в озере.

Год спустя, в 1934-м, британская газета Daily Mail опубликовала фотографии лондонского врача Роберта Уилсона, на которых Несси якобы выглядывал из озера. Почти 60 лет любители сверхъестественного считали этот снимок главным доказательством существования Несси. Однако в 1994-м выяснилось, что на кадре была запечатлена перевернутая лодка.

Тем не менее многие исследователи по-прежнему верят в существование Несси и надеются, что очередные масштабные поиски докажут, что чудовище действительно существует.

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