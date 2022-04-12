«Боятся Россию»: политолог объяснил стремление Финляндии и Швеции в НАТО

Финляндия и Швеция стремятся вступить в НАТО из-за страха перед Россией, заявил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин «ПолитЭксперту». Действия Москвы на Западе не могут предсказать, и это заставляет её опасаться. Россия же никакой угрозы для этих двух стран не несёт, заверил он.

Настроения в ЕС сейчас весьма тревожные. Многие страны боятся Россию, поскольку она решилась на спецоперацию. Они обдумывают, какое влияние будет оказывать на безопасность Европейского региона рост силы РФ. <...> Финляндия и Швеция боятся, что РФ может на них напасть. При этом мы не представляем никакой угрозы для обоих государств, — сказал Топорнин.

Он добавил, что страны Альянса испытывают тревогу и видят свою безопасность в военном блоке НАТО. Говорить о том, что Швеция и Финляндия точно войдут в него, не стоит: их правительства перед принятием решения всё взвесят, считает Топорнин.

Ранее военный историк Борис Юлин сообщил, что Финляндия и Швеция нужны НАТО для контроля над Балтийском морем. Если страны войдут в состав Альянса, он сможет разворачивать свои войска возле Санкт-Петербурга. Специалист отметил, что именно нынешние события и приводят к усилению НАТО, хотя должны были не допустить этого.