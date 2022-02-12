Босфорский пролив закрыли для движения судов из-за поломки сухогруза

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Движение судов через пролив Босфор приостановлено, заявили в главном управлении береговой охраны Турции, передаёт ТАСС. Судна не могут пройти в обоих направлениях. Согласно данным портала Marine Traffic, сломавшийся сухогруз под флагом Либерии направлялся из порта Пуэрто-Боливар в Зонгулдак.

Движение судов в оба направления в Босфоре временно приостановлено из-за поломки сухогруза Cheng May, — отметили в ведомстве.

Сообщается, что у судна, длиной 295 метров, на борту которого около 170 тысяч тонн угля, сломалось оборудование.

Ранее в январе этого года поломка сухогруза, направлявшегося в Румынию, также стала причиной остановки движения судов в Босфорском проливе.

Босфор соединяет Чёрное море с Мраморным и Эгейским и является узким межконтинентальным проливом. Его длина составляет около 30 километров, максимальная ширина — 3700 метров, минимальная — 700 метров. На обеих сторонах пролива расположен турецкий город Стамбул.