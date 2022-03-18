Bosch приостановила поставку деталей и производство в России

Немецкая компания Bosch приостановила своё производство на территории России, а также ввоз в страну запчастей из-за ситуации на Украине, сообщает агентство DPA. Также в компании проводится проверка о возможном использовании её деталей для военных нужд в РФ.

Bosch перестала поставлять российским клиентам детали для грузовиков, а процесс проверки был инициирован с целью выявления факта использования запчастей в «негражданских целях».

В МИД Украины ранее обвинили Bosch в поставке комплектующих для российских машин пехоты. Компания отрицает эти обвинения, заявляя, что запчасти для военной техники в Россию не поставлялись.

Конечно, мы соблюдаем все предыдущие и будущие юридические и законные требования, включая санкции, — заявили в Bosch.

Кроме комплектующих для автопромышленности, компания также производит бытовую технику, электроинструменты, строительную и промышленную технику. Офисы Bosch расположены в нескольких городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно о планах КамАЗа перейти на производство классических грузовиков из российских компонентов и узлов. Из-за нехватки компонентов компания больше не сможет выпускать автомобили и шасси с двигателями Cummins (США), коробкой передачи ZF (Германия) и топливной аппаратурой Bosch.

Из-за этого с марта автомобили всего модельного ряда К3 будут производиться в комплектациях с российскими аналогами. Это КПП 154, двигатели КамАЗа, топливная аппаратура АЗПИ.