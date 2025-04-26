«Борт из Москвы»: вылетевший спецрейсом американский самолет сел в Омане Вылетевший специальным рейсом из Москвы американский самолет приземлился в Омане

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Американский самолет, который вылетел из Москвы вечером 25 апреля специальным рейсом, приземлился в оманском Маскате, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта. По данным источников, речь идет о воздушном судне Bombardier Global 7500, летевшем из Внуково.

Борт из Москвы прилетел, — указал информатор.

Изначально самолет вылетел из международного аэропорта Форт-Лодердейл в штате Флорида. Он менее суток пробыл в Москве. В это же время стало известно, что российский лидер Владимир Путин принял в Кремле специального посланника президента США Стивена Уиткоффа.

Далее самолет вылетел из российской столицы и в 19:10 по московскому времени покинул воздушное пространство РФ. Диспетчеры района полетной информации «Рига», отвечающей за авиационный трафик над Латвией, подтвердили, что по пересечению границы приняли самолет под свой контроль.

Ранее сообщалось, что Путин и Уиткофф общались в течение трех часов. Их беседа, как рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, носила конструктивный и весьма полезный характер.

Политолог Сергей Марков уже оценил прошедший диалог. По его словам, переговоры прошли немного не так, как планировалось изначально. На встречу повлияла позиция украинской и европейской сторон, которым не понравился предложенный Соединенными Штатами план по мирному урегулированию.