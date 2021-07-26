Появились подробности экстренной посадки самолёта Belavia в Домодедово

Самолёт белорусской авиакомпании, подавший сигнал бедствия, совершил посадку в аэропорту Домодедово. Он садился с одним выключенным двигателем. Об этом сообщает РИА Новости.

Летевший в Анталью борт Belavia благополучно сел в Москве, — говорится в сообщении.

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В воздушной гавани подтвердили посадку рейса. Борт уже освободил взлётную полосу, он находится на месте стоянки, а пассажиры будут доставлены в терминал. Аэропорт работает в штатном режиме.

Борт EW-455PA направлялся из Минска в Анталью, когда сработал датчик неисправности. Внештатная ситуация произошла спустя час после вылета. Изначально было принято решение посадить самолёт в Воронеже, но позже лайнер был направлен в Москву для более оперативного решения проблем. В самолёте находились 197 пассажиров и 7 членов экипажа.

Известно, что воздушная машина поступила в парк авиакомпании пять лет назад и до этого нигде не эксплуатировалась.

Ранее под Хабаровском разбился легкомоторный самолёт. Один человек погиб. Инцидент произошёл вблизи села Калинка. Также пострадала 40-летняя женщина, у неё был диагностирован перелом обеих ног.