Борреля ужаснули новости о массовом убийстве в Газе Борреля привели в ужас новости о массовом убийстве в Газе

Фото: Khaled Daoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новости о массовом убийстве жителей Газы в очереди за гуманитарной помощью ужасают, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в соцсети Twitter (Х). По его словам, такие жертвы недопустимы.

Меня ужасают новости об очередной кровавой бойне среди мирных жителей Газы, отчаянно нуждающихся в гуманитарной помощи. Эти смерти абсолютно неприемлемы, — написал Боррель.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил очередную трагедию в секторе Газа. Речь идет об инциденте утром 29 февраля к юго-западу от города Газа: погибли люди, ожидавшие раздачи продовольственной помощи. ХАМАС и Тель-Авив по поводу случившегося приводят разные версии произошедшего. По данным Минздрава региона, в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были убиты по меньшей мере 112 человек, более 750 ранены. Однако ЦАХАЛ настаивает, что ударов не было, а причиной смертей стала давка.

До этого стало известно, что в катарской Дохе стартовали переговоры по сектору Газа, в которых принимают участие делегации от Израиля и движения ХАМАС. Главными вопросами диалога являются перемирие и обмен пленных, удерживаемых палестинской группировкой, на заключенных, находящихся в израильских тюрьмах.