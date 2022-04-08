Боррель призвал ускорить поставки оружия на Украину

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о необходимости ускорить поставки оружия на Украину, пишет Corriere della Sera. По его словам, Россия намерена «сбить боевой дух» украинских бойцов, лишив их боеспособности, в связи с чем вопрос о поставках оружия необходимо решить в сжатые сроки.

Россия, похоже, хочет сбить боевой дух украинцев, лишить их боеспособности. Президент (Украины. — NEWS.ru) Зеленский осознаёт, что настоящий конфликт будет в Донбассе. И также по этой причине мы должны ускорить поставки нашего оружия, — заявил Боррель.

Кроме того, он сравнил важность поставок оружия с введением санкций. По Словам Борреля, Украине «необходимо вооружение», так как именно с его помощью определится исход конфликта, а не за счёт санкционных ограничений.

Оружие необходимо. Санкции важны, но не санкции будут определять исход конфликта. Огромное значение играют и мирные переговоры, — заявил Боррель.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поставил своей целью добиться военного решения конфликта на Украине. В Twitter он написал, что поражён упорством и гостеприимностью президента Украины, и сообщил о намерении положить конец всему происходящему «на поле боя». Отмечается, что это первый прецедент в истории Евросоюза: подобных заявлений не делалось ни по ситуации в Югославии, ни в Ираке, ни в Афганистане.