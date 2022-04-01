Боррель выразил сожаление по поводу введения Россией контрсанкций против ЕС

Евросоюз сожалеет о введении Россией контрсанкций в отношении его руководителей и об отсутствии юридической возможности их оспорить. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которое приводит ТАСС. По его словам, ЕС продолжает требовать от России прекращения действий на Украине, вывода войск и полного соблюдения суверенитета и территориальной целостности страны.

Евросоюз сожалеет о решении российских властей запретить въезд на территорию РФ ряду граждан стран Евросоюза, включая представителей руководства и парламентов ЕС и государств-членов, в ответ на санкции ЕС, — говорится в заявлении Борреля.

Он подчеркнул, что информация об ограничениях ЕС прозрачна, доступна общественности и может быть легально оспорена, в отличие от российских контрсанкций.

Накануне Россия в качестве ответной меры на антироссийские санкции внесла в чёрный список высшее руководство Евросоюза и запретила ему въезд в страну. МИД РФ объяснил такое решение «потворством властей ЕС укреплению русофобских и неонацистских настроений» на Украине. Отмечается, что санкции затронут ряд еврокомиссаров и начальников военных структур, депутатов Европейского парламента, продвигающих антироссийскую политику, а также общественных деятелей и работников СМИ, «несущих персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения».

Как говорится в сообщении МИД РФ, это решение вызвано беспрецедентными ограничениями, которые коснулись российских компаний и граждан. При этом европейские власти, как отмечается в сообщении министерства, сначала последовательно отказывались от выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине и предложенных Россией соглашений в области европейской безопасности, а затем стали вводить санкции против России. Действия стан ЕС в российском МИД назвали гибридной войной с целью заставить отступиться от жизненно важных интересов РФ.