Боррель: в ЕС выступают за пересмотр санкций против России

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Жозеп Боррель

«Некоторые голоса» в ЕС выступают за пересмотр антироссийских санкций, заявил глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель во время неформальных заседаний глав Минобороны и МИД союза, передает РИА Новости. Однако он добавил, что ограничительные меры продолжат действовать.

ЕС ввел жесткие санкции против России. Конечно, министры (главы МИД стран ЕС. — NEWS.ru) будут их обсуждать, их эффективность <...>. Некоторые голоса выступали за пересмотр санкций, но я не думаю, что министры в целом на это настроены, санкции останутся в силе, — отметил Боррель.

В июле ЕС ввел против России седьмой пакет санкций. Рестрикции предусматривали запрет на покупку российского золота, распространялись на Сбербанк, «Юнармию», фонд «Русский мир» и ряд организаций и физлиц. В числе последних оказались мэр Москвы Сергей Собянин, глава Ростеха Сергей Чемезов, актеры Владимир Машков и Сергей Безруков.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что страны Запада усиливают санкционное давление на Россию и Белоруссию. По его словам, ЕС и США продолжают вводить рестрикции против России, несмотря на «негативную отдачу» собственной санкционной политики. Он выразил мнение, что из-за вводимых ограничений разрушаются международная экономическая торговая система, а также «нарушаются привычные связи и вклады».