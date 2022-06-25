Боррель убедил Иран возобновить переговоры с США по СВПД

Фото: Mohammad Abu Ghosh/XinHua/Global Look Press

Жозеп Боррель

Иран возобновит переговоры с США по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) относительно ядерной программы, сообщил в своём Twitter глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, он условился о продолжении диалога в ходе встречи с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Мой визит в Тегеран преследует одну главную цель: придать новый импульс переговорам и вернуть в нужное русло ядерную сделку СВПД. На встрече <...> мы договорились о возобновлении переговоров между Ираном и США в ближайшие дни при содействии моей команды, чтобы решить последние оставшиеся вопросы, — написал Боррель.

Глава иранского внешнеполитического ведомства слова Борреля подтвердил. Он отметил, что для Тегерана важно пользоваться экономическими выгодами от соглашения в полном объёме, поэтому Иран будет стремиться к разрешению противоречий путём переговоров.

Я подтверждаю, что мы готовы в течение нескольких дней возобновить переговоры, — приводит слова министра агентство Young Journalists Club.

Глава МИД Ирана также выразил надежду на то, что в этот раз американская сторона сделает реальные шаги для завершения переговоров.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Ирану следует определиться, заинтересован ли он в быстром восстановлении ядерной сделки. В ведомстве заверили, что Вашингтон и партнёры по СВПД давно готовы к достижению договорённости. Дело именно за Тегераном. При этом во внешнеполитическом ведомстве сделали оговорку, что достижение согласия между сторонами всё же не гарантированно.