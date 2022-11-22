Боррель: Турция не занимается реэкспортом европейских товаров в Россию

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Жозеп Боррель

Турецкие власти предоставили данные, которые указывают на отсутствие реэкспорта запрещенных санкциями европейских товаров в Россию через территорию страны, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он уточнил, что он обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Дипломат добавил, что Турция не заявляла о присоединении к европейским санкциям против России, сообщает РИА Новости.

Данные, переданные турецким министром, подтверждают в целом увеличение экспорта из Турции в Россию, но в то же время не зафиксировано увеличение импорта из ЕС в Турцию. Значит, этот тезис о реэкспорте европейских товаров из ЕС в Россию через Турцию не подтверждается, — сказал Боррель.

По его словам, Анкара продолжает поставлять различные товары в Россию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что ему удалось договориться с российским коллегой Владимиром Путиным о строительстве газового хаба на территории турецкого государства. В ходе собрания Партии справедливости и развития он отметил, что во время переговоров с главой РФ российская сторона разрешила переправлять газ в Европу через Турцию.