Боррель рассказал о желании ЕС со всей силой надавить на Россию

Европейские страны не хотят, чтобы ситуация на Украине усугубилась, однако вместе с этим ЕС хочет надавить на Россию со всей силой, чтобы она заплатила цену, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, которого цитирует ТАСС. Дипломат добавил, что ЕС поддерживает Украину.

Мы поддерживаем Украину без нагнетания эскалации, мы не хотим конфликта большего [масштаба], но в то же время мы хотим надавить на Россию со всей силой для того, чтобы она заплатила цену, — сказал он.

На фоне спецоперации России на Украине Евросоюз ввёл несколько пакетов антироссийских санкций. В частности, европейские власти запретили экспорт в РФ товаров роскоши и поставки европейского оборудования для энергетической отрасли. Также европейские страны ввели эмбарго на импорт в ЕС из России изделий из чёрных металлов. Помимо этого, Евросоюз ввёл персональные санкции против ряда российских высших должностных лиц и журналистов.

По информации МИД Франции, Евросоюз в настоящее время обсуждает новые санкции в отношении России в связи с продолжением спецоперации на Украине. По словам госсекретаря при министерстве Клемана Бона, новые ограничения могут быть выработаны в короткие сроки.