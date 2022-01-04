Боррель рассказал, чего ждёт от переговоров России и НАТО

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррел заявил о том, что он поддерживает проведение заседания Совета Россия — НАТО. Мероприятие намечено на 12 января. Своё заявление дипломат опубликовал в Twitter.

В преддверии моего визита на Украину я обсудил с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом тесную координацию между ЕС и НАТО и приветствовал предстоящий Совет Россия — НАТО, — написал он.

Боррель планирует посетить Украину 4–6 января, это будет его первая зарубежная поездка в 2022 году. Он планирует вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой посетить восток страны и линию соприкосновения в Донбассе, а затем Боррель отправится в Киев, где встретится с руководством страны.

Ранее генсек НАТО Столтенберг подтвердил проведение заседания совета РФ — НАТО 12 января. Предполагается обсудить вопросы европейской безопасности, связанные с Украиной.

Перед этим, 10 января, планируются переговоры РФ и США. На них должны обсудить российские предложения о гарантиях безопасности.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.