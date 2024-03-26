«Дело не в щедрости»: Боррель раскрыл, почему Евросоюз поддерживает Украину Боррель: Евросоюз поддерживает Украину исключительно ради своих интересов

Фото: МО Украины

Евросюз поддерживает Украину, так как это отвечает его собственным интересам, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью американскому телеканалу CNN. По его словам, дело не в том, что Европа любит украинский народ.

Дело не только в щедрости. Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах. И это также в интересах США в качестве глобального игрока, — сказал он.

Ранее страны Евросоюза практически согласовали выделение €5 млрд на военную помощь Украине, для достижения соглашения необходимо официальное одобрение. Издание Financial Times уточнила, что речь идет о программе, направленной на возмещение затрат на поставки вооружений украинской стороне в рамках внебюджетного Европейского фонда мира. При этом газета подчеркивает, что президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах настаивал, чтобы фонд компенсировал расходы поставок только оружия европейского производства.

До этого в США сообщили, что новый пакет помощи Украине оценивается в $300 млн, в него войдут артиллерийские снаряды и управляемые ракеты. Помощник президента Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан добавил, что пакет носит экстренный характер.