Боррель призвал усвоить урок из «поражения Запада в Афганистане»

Победа «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России) в Афганистане говорит о поражении Запада. Из этого следует вынести урок и не допустить подобных действий в других частях мира. Об этом в интервью испанской радиостанции Onda Cero заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его мнению, всё произошедшее является трагедией для афганского народа. Кроме того, это существенно изменило международные отношения.

Надо вынести много уроков из произошедшего, в первую очередь для Европы. Каким образом иметь отношения с этой частью мира, которая отказывается принимать наши ценности, — заявил дипломат.

По мнению Борреля, Афганистан был потерян не за десять дней, а за десять лет, так как Запад не смог создать там основы современного государства.

При этом дипломат не согласен с позицией американского президента Байдена, утверждающего, что целью операции в Афганистане была борьба с терроризмом. Боррель утверждает, что также ставилась задача создания в стране современного общества, в котором уважают права человека, в частности женщин.

Мы должны выучить урок... Мы можем помочь, но не можем заменить, — отметил Боррель.

По его словам, быстрый захват страны талибами означает, что они являются чем-то социально и культурно значимым для афганского народа.

При этом он подчеркнул, что ЕС не сможет признать новый афганский режим, однако контакты с талибами нужны.

«Чтобы доставить людей в аэропорт Кабула, надо было говорить с талибами, которые контролируют улицы. Сейчас нужно рассчитывать на них, чтобы доставить гуманитарную помощь», — объяснил свою позицию Боррель.

Также Боррель отметил, что новой проблемой станут миграционные потоки из Афганистана, если талибы действительно позволят уехать всем, кто захочет. Чтобы помогать беженцам, ЕС предстоит сотрудничать с Пакистаном, Ираном, странами Центральной Азии.