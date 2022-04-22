Боррель призвал немедленно создать гумкоридоры из «Азовстали»

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал «немедленно создать гуманитарные коридоры из «Азовстали», где блокированы украинские боевики, и других частей Мариуполя в другие части Украины с «необходимыми гарантиями прекращения огня», сообщает РИА Новости со ссылкой на распространённое заявление. Боррель, опираясь на основные принципы прав человека, также призвал обеспечить безопасный путь для тех, кто доставляет гумпомощь.

ЕС поддерживает призыв Украины к Кремлю разрешить безопасную эвакуацию гражданского населения Мариуполя. <...> Должен также быть обеспечен свободный и безопасный доступ для тех, кто доставляет гуманитарную помощь в соответствии с основными принципами прав человека и международным гуманитарным правом, — говорится в сообщении.

Ранее РИА Новости сообщило о сдаче отряда украинских морпехов в плен из-за исчезновения командирского состава в Мариуполе. У морпехов пропали начальник штаба, командир бригады и заместитель комбрига. После этого, по информации РИА Новости, бойцы решили сдаться. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи в Кремле доложил президенту России Владимиру Путину, что городская часть Мариуполя занята российскими войсками. Оставшиеся же украинские военные заблокированы в промзоне комбината «Азовсталь». Путин приказал отменить штурм завода и заблокировать там украинских военных.

Заявление Борреля далеко не единственное требование европейских политиков создать гуманитарные коридоры из осаждённого российскими военными металлургического комбината «Азовсталь». Ещё в начале апреля об этом говорил президент Франции Эммануэль Макрон, была даже версия о том, что на территории завода среди боевиков могут быть натовские инструкторы или бойцы из иностранного легиона. В пятницу глава Европейского совета Шарль Мишель призвал российские власти открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя и других украинских городов по случаю православной Пасхи, с тем же предложением во вторник выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, он призвал установить на Украине с 21 апреля четырёхдневное «пасхальное перемирие». В четверг вице-премьер Украины Ирина Верещук обратилась к российской стороне с требованием организовать срочный гуманитарный коридор с мариупольского комбината «Азовсталь». По её словам, с территории завода необходимо вывести мирных людей.