Боррель предложил назвать новый режим санкций ЕС в честь Навального

https://static.news.ru/photo/f8b67a68-f748-11ea-8ec4-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/josepborrellf

Новый режим санкций ЕС, который разрабатывается для ответных мер на нарушения прав человека, могут назвать в честь российского оппозиционера Алексея Навального по аналогии со «списком Магнитского» в США.

Соотвествующее предложение сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

Что касается возможности санкционирования России по аналогии со «списком Магнитского»: с тех пор как я вступил в должность, я запустил [создание] общего режима санкций против нарушения прав человека, гуманитарного права, который также обсуждался во время последнего заседания министров иностранных дел ЕС. Дискуссия продолжается, пишутся соответствующие тексты. То, что произошло с Навальным, должно побудить государства-членов завершить эти дискуссии и начать действовать и принять этот режим санкций по правам человека, который, как «список Магнитского» в США, мог бы носить имя Навального, — сказал он на пленарном заседании Европейского парламента.

20 августа Навальному стало плохо в самолёте, который из-за этого совершил вынужденную посадку в Омске. Врачи местной клиники в качестве основного диагноза назвали нарушение обмена веществ, которое привело к резкому изменению уровня сахара в крови. После этого оппозиционера доставили спецбортом в немецкую клинику Charité, а правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». 14 августа германское правительство заявило, что выводы военных медиков подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Кроме того, Берлин направил запрос в ОЗХО.

Ранее NEWS.ru писал, что 15 сентября Алексей Навальный впервые после госпитализации опубликовал пост в социальной сети. Также он заявил, что намерен после выздоровления вернуться в Россию и продолжить работу.