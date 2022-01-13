Боррель ответил на предложения России по нерасширению НАТО

Предложения России по нерасширению НАТО и выводу сил Альянса из приграничных с Россией стран неприемлемы, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав Минобороны Евросоюза во Франции, слова которого приводит ТАСС. Он подчеркнул, что с такой позицией согласны все члены ЕС.

По словам Борреля, речь идёт об очень конкретных требованиях, «которые столкнулись также с конкретным отказом». Он заявил, что дело не в Украине, а в том, что Евросоюз не приемлет, когда суверенным государствам указывают, какие решения они могут принимать, а какие нет.

Это распространяется на Украину, Финляндию, Швецию и любые суверенные государства. Дискуссии продолжатся, но я вижу, что есть чётко сложившаяся позиция с обеих сторон. Эти требования не могут быть одобрены, европейцы разделяют эту позицию, — заявил он.

Ранее Боррель допустил, что Россия не заинтересована в успехе переговоров о гарантиях безопасности в Европе. По его словам, именно поэтому Москва и выдвинула требования, которые неприемлемы для Запада.

Он также пригрозил России «огромными последствиями» в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Боррель назвал РФ одной из сторон конфликта в Донбассе, добавив, что сейчас невозможно вернуться к «старой логике холодной войны».