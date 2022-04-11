Боррель: отказ ЕС от нефти из России не остановит спецоперацию на Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что отказ от российской нефти не остановит действия ВС РФ на Украине. По его мнению, такие меры не могут повлиять на позицию страны в данном вопросе, передаёт ТАСС.

Давайте без иллюзий: если прекратить импорт газа и нефти сегодня, то в ближайшие недели это не остановит российскую армию, — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета Союза.

Ранее Боррель заявил, что разрешить конфликт на Украине можно только военным путём. Он подчеркнул, что ЕС планирует продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву. Также Боррель высказался о готовности предоставить дополнительные средства из Европейского фонда мира Киеву — сумма составит €1,5 млрд.

По мнению Борреля, «в ближайшие дни» эскалация напряжённости в Донбассе продолжит усиливаться. Ранее Боррель поставил своей целью добиться военного решения конфликта на Украине.