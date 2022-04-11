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Боррель: отказ ЕС от нефти из России не остановит спецоперацию на Украине

18:26, 11 апреля 2022
Боррель: отказ ЕС от нефти из России не остановит спецоперацию на Украине Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что отказ от российской нефти не остановит действия ВС РФ на Украине. По его мнению, такие меры не могут повлиять на позицию страны в данном вопросе, передаёт ТАСС.

Давайте без иллюзий: если прекратить импорт газа и нефти сегодня, то в ближайшие недели это не остановит российскую армию, — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета Союза.

Ранее Боррель заявил, что разрешить конфликт на Украине можно только военным путём. Он подчеркнул, что ЕС планирует продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву. Также Боррель высказался о готовности предоставить дополнительные средства из Европейского фонда мира Киеву — сумма составит €1,5 млрд.

По мнению Борреля, «в ближайшие дни» эскалация напряжённости в Донбассе продолжит усиливаться. Ранее Боррель поставил своей целью добиться военного решения конфликта на Украине. 

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