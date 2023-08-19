Боррель опозорился, назвав Россию бензоколонкой с ядерной бомбой Глава Евродипломатии процитировал русофоба Маккейна

Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Новая примета западной нервозности: как только что-то в отношениях с этой непредсказуемой Россией идет не так, как запланировали стратеги в Вашингтоне и Брюсселе, как Москве тут же поминают ее нефтегазовую промышленность и ядерное оружие. Помните присказку о «Верхней Вольте с ядерными ракетами»? Или классического русофоба, ныне покойного американского сенатора Джона Маккейна, запустившего просто глубинную оценку нашей страны как «бензоколонки с ядерным оружием». И вот глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель решил вызвать тень Маккейна и открыл испанской газете Еl Pais, что «Россия напоминает заправочную станцию с ядерной бомбой».

Нет, Боррель не голова

Политик, который по должности своей обязан способствовать дипломатическим развязкам любых конфликтов, превратился в записного ястреба, способного дать фору любому реакционеру-реваншисту. Когда же из Фонда поддержания мира также стали финансировать военные действия на Украине, то знаменитая книга Оруэлла «1984» с лозунгом «Война — это мир» стала плотно ассоциироваться с образом синьора Жозепа.

Боррель уже неоднократно выражал уверенность в победе поддерживаемого НАТО украинского воинства, призывал вооружать его до зубов. И даже выразил историческое разочарование по поводу поражений от России Наполеона и Гитлера, горькие уроки которых призывал учесть. Мол, Россия всегда сражается до конца. И сначала почти проигрывает, но в конце побеждает. А потому надо Киев вооружать и еще раз вооружать.

Но, как говорится, что-то пошло не так. И вместо победных реляций с украинского театра военных действий слышатся только новые требования, все больше раздражающие европейских политиков. Одни требуют от Зеленского публичного выражения благодарности. А другие, как Боррель, срывают свое разочарование на нашей стране, стремясь ее унизить. Психологи назвали бы такие поведенческие реакции «компенсацией».

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press Жозеп Боррель

От Обамы до наших дней

Каждый раз после решительных действий нашей страны западные мыслители предрекают ей тяжелые последствия. Помните, как Барак Обама в запале называл нас «региональной державой» и пафосно заявлял, что «экономика России разорвана в клочья». А ведь те санкции, введенные после возвращения Крыма в родную гавань, не идут ни в какое сравнение с нынешними. А пока у России есть шанс на рост даже в нынешнем году.

Понятно, что все эти уничижительные антироссийские определения от Борреля ли, Маккейна или Обамы — часть ведущейся против нас психологической войны. Хотя ныне ситуация еще сложнее. Все же слышали, как Олаф Шольц или сам Джо Байден объясняли своим избирателям рост цен на потребительские товары «налогом Путина». Парадокс ситуации в том, что российского же лидера обвинили в последствиях добровольного отключения ЕС от «российской заправочной станции». Такой вот акт театра абсурда.

Без российской углеводородной заправки трудно, дешевой энергетической альтернативы, на которой держалась конкурентоспособность европейской промышленности, нет. Так что в чем-то у Борреля прорезалось подсознание. Называя нас «бензоколонкой», он, сам того не осознавая, тоскует по временам, когда эту роль еще не взяли на себя США с их дорогим сжиженным газом.

Дипломатия абсурда

Понятно, что с такими дипломатами бесполезно вести не то что переговоры — предварительные консультации. Другое дело, что своими оскорбительными репликами Боррель еще раз доказал, что он не дипломат и не политик, а подставная фигура для отвлечения внимания от возможности глобальной сделки. И своим интервью испанским журналистам он еще раз подтвердил, что он проводник американских нарративов: им надо скомпрометировать, изолировать Россию и поссорить ее с Китаем.