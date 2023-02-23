Боррель объяснил, почему не считает конфликт на Украине третьей мировой Боррель: конфликт на Украине не является третьей мировой войной, его глобализируют

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Жозеп Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не считает конфликт на Украине третьей мировой войной. По мнению дипломата, ситуацию чрезмерно «глобализируют». Слова Боррея приводит РИА Новости.

Это война агрессии, это не третья мировая война. Эту войну чересчур «глобализируют», — сказал дипломат.

Он пояснил, что так называемый Запад вовлечен в происходящее полностью, но не с точки «бомбардировок», а с позиции воздействия на мировую экономику.. Конфликт привел к росту цен на энергоносители и продовольствие, выросла инфляция, что заставило мировые центральные банки повысить процентные ставки и это «создало замедление экономики».

Ранее Боррель призвал европейские страны передать Украине современные танки. По его словам, европейские боевые машины «пылятся на складах» и «не приносят пользы». Дипломат считает, что весной и летом Европа столкнется с «решающими событиями».