Боррель обвинил Россию в нежелании вести переговоры с Украиной

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия не хочет в настоящее время вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине, поэтому Евросоюз будет продолжать поддерживать Киев оружием. По его словам, которые приводит РИА Новости, в то же время в ЕС надеются на окончание обострения на Украине «как можно скорее».

Работать за столом переговоров? Конечно! Завтра, сейчас! Проблема в том, что [президент России Владимир] Путин говорит «нет», — сказал Боррель.

Боррель заявил, что об этом ему сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер, недавно посетивший Москву. По мнению Нехаммера, президент России не обсуждает переговоры и вместо этого якобы готовит большое наступление на Донбассе. Это, по словам Борреля, и заставляет Евросоюз поддерживать украинцев.

Ранее представитель Европейской комиссии Эрик Мамер заявил, что Евросоюз в первую очередь помогает Украине сохранить суверенитет и восстановить территориальную целостность, а не воюет против какой-либо страны. Мамер подчеркнул, что ЕС с самого начала конфликта занимает «очень ясную позицию» и делает всё, что в его силах, чтобы помочь Украине сохранить суверенитет и восстановить территориальную целостность.