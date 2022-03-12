Боррель: невозможно, чтобы санкции против России имели немедленный эффект

Невозможно, чтобы санкции, введённые против России, имели немедленный эффект, считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его слова приводит турецкий телеканал NTV. Целью санкций Боррель назвал нанесение российской экономике серьёзного ущерба для того, чтобы страна не смогла продолжать военную операцию на территории Украины.

Невозможно, чтобы санкции имели немедленный эффект, — сказал он.

В течение последних недель Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России в ответ на решение президента страны Владимира Путина о начале военной операции на Украине. ЕС ввёл санкции против российских банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк. Под ограничения также попали и десятки российских компаний, в том числе РЖД, «Сухой», «Иркут» и «Туполев».

Власти ЕС отключили от системы межбанковских платежей SWIFT российские банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Внутри страны эти банки смогут функционировать без ограничений.