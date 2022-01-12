Боррель: Евросоюзу нужно использовать кризис в отношениях с Россией

Евросоюз должен использовать кризис в отношениях с Россией для укрепления единства и защиты интересов, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, заявление которого опубликовано на сайте внешнеполитической службы Евросоюза.

Первая задача [переговоров с Россией] состоит в том, чтобы вернуться к общим принципам архитектуры безопасности в Европе, вытекающим из Хельсинского акта, Парижской хартии, Венского документа. Во-вторых, необходимо создать более эффективный механизм урегулирования кризисов, — считает Боррель.

Он отметил, что нужно вернуться «к общим принципам архитектуры безопасности в Европе на основе международного права», а также создать более эффективную схему управления кризисами при совместной работе с Россией.

Вместе с НАТО и ОБСЕ Европейский союз является ключевым игроком в обеспечении европейской безопасности. Нам нужно воспользоваться возможностями, которые предоставляет кризис в отношениях с Россией, чтобы укрепить наше единство и решимость, защитить наши интересы безопасности и интересы континента в целом, — сказал верховный представитель ЕС.

Ранее Боррель допустил, что Россия не заинтересована в успехе переговоров о гарантиях безопасности в Европе. По его словам, именно поэтому Москва и выдвинула требования, которые неприемлемы для Запада. Он добавил, что ЕС постарается сплотить своих членов в ситуации, когда Россия опять «стремится поделить Европу на сферы влияния». Сейчас усилить своё влияние Москва может на постсоветском пространстве из-за событий в Казахстане, считает Боррель.