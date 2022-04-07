Боррель: нефтяное эмбарго не входит в новый пакет санкций ЕС против России

Нефтяное эмбарго не входит в пятый пакет санкций Евросоюза против России, но министры иностранных дел стран сообщества обсудят его на встрече 11 апреля, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он выразил надежду, что новый пакет ограничительных мер удастся утвердить «сегодня, в крайнем случае завтра», сообщает ТАСС.

Нефтяное эмбарго не входит в нынешний пакет санкций, но министры рассмотрят его в понедельник, — сказал он.

В начале апреля комиссар ЕС по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что новый пакет санкций против России не затронет энергетический сектор.

C 24 февраля — дня начала военной операции на Украине — Евросоюз ввёл уже четыре пакета санкций против России. Ограничительные меры стран Европы затронули в том числе стратегические сектора экономики России и банка. ЕС заблокировал доступ к ключевым технологиям и рынкам союза.

В санкционный список, в частности, попали РЖД, КамАЗ, «Совкомфлот», Ростех, а также МФТИ, Минобороны и его структуры, банки «Открытие», Промсвязьбанк, Альфа-Банк и банк «Россия».

Сейчас в Евросоюзе разрабатывается новый пакет санкций против России. Данный пакет является пятым по счёту, с его помощью Европа рассчитывает прекратить спецоперацию РФ на Украине.