Боррель назвал ключ к победе в украинском конфликте Боррель: победу на Украине обеспечит работа дронов и искусственный интеллект

Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Жозеп Боррель

Победу в конфликте на Украине определят не традиционные методы ведения войны, а повсеместное использование дронов и искусственного интеллекта (ИИ), заявил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, которые приводит ТАСС, технологии определяют «с невероятной скоростью» результат конфликта, а ИИ должен стать ключом к победе.

Я уверен, что будущее [конфликта] будет определяться беспилотниками и эффективностью использования искусственного интеллекта на поле боя, — поделился мнением глава дипломатической службы ЕС.

В августе в России стартовало производство дронов-камикадзе «Гастелло». По словам инженера-разработчика, беспилотник создан с учетом пожеланий операторов летательных аппаратов, задействованных в зоне СВО. Кроме того, сообщалось, что у российской армии в зоне СВО появился специальный батальон саперов — пилотов дронов. Спецбатальон применяет современные образцы беспилотных аппаратов. Бойцы занимаются минированием местности, разведкой и уничтожением живой силы и техники противника.