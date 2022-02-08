Боррель: КНР и РФ могут создать альянс для противостояния демократии

Совместное заявление Китая и России может свидетельствовать о попытке создания альянса этих двух стран для противостояния демократии, заявил на пресс-конференции в США глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, слова которого приводит ТАСС. Между тем американский президент Джо Байден не заметил никаких перемен в отношениях между РФ и КНР после встречи их лидеров в Пекине.

Совместное заявление Китая и России, которое было мало замечено [Западом] за ситуацией на Украине, может стать основанием для мощного альянса двух авторитарных режимов, — заявил Боррель.

Он добавил, что сейчас противостояние идёт не между демократией и коммунизмом, а между демократией и авторитарными режимами, коими, по его мнению, являются Россия и Китай.

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина прошла в Пекине 4 февраля. Переговоры длились почти четыре часа. По её итогам лидеры подписали совместное заявление о международных отношениях. Сообщалось, что обе страны нацелены на укрепление ШОС и повышение её роли в формировании полицентричного миропорядка на принципах устойчивой безопасности.

Комментируя итоги этой встречи, президент США Джо Байден заявил, что в «этом нет ничего нового». В свою очередь помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан предположил, что Китай не готов полностью поддержать Россию в украинском кризисе, об этом свидетельствует тот факт, что Украина не упоминается в совместном заявлении глав РФ и КНР.