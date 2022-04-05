Боррель: Китай не будет оказывать военную помощь России

Китай пообещал Евросоюзу не поддерживать Россию в военном плане и не помогать в вопросе обхода западных санкций. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в эфире радиостанции COPE. При этом он отметил, что Пекин может поддерживать РФ, не ставя в известность Европу.

Китай заверил, что не намерен оказывать России военную помощь и помогать обходить санкции, - сказал Боррель.

Кроме того, он подчеркнул, что на данном этапе европейской дипломатии возможность введения санкций против Китая за помощь РФ исключается.

Ранее директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун заявил, что Китай не является стороной конфликта на Украине, а обычные торговые отношения КНР с другими странами, включая Россию, не должны быть затронуты. По его словам, несмотря на санкции Европа продолжает осуществлять бизнес с Россией. Дипломат добавил, что не стоит переоценивать роль Пекина в ситуации на Украине, несмотря на то, что власти продвигают переговоры между Киевом и Москвой.