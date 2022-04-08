Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли на Украину. Они посетили город Бучу под Киевом, где перед ними выложили чёрные пластиковые мешки с телами местных жителей якобы убитых российскими военными. Об этом написал в своём Twitter украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

В ходе визита представители ЕС побывали у массового захоронения. Там они зажгли свечи в память о погибших, По утверждению украинской стороны, в чёрных мешках находились тела людей, погибших в Буче. На фото видно, что фон дер Ляйен, была поражена увиденным.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов отправить группу следователей в украинский город Бучу. Она отмeтила необходимость задокументировать произошедшее в совместной работе трёх органов: Гeнпрокуратуры Украины, Европола и Евроюста.

3 апреля в Минобороны России опровергли обвинения киeвского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча. Там отметили, что заявления украинcких властей появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.