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Боррель и фон дер Ляйен посетили Бучу

18:59, 08 апреля 2022
Боррель и фон дер Ляйен посетили Бучу Жозеп Боррель и Урсула фон дер Ляйен посетили Бучу Фото: Michael Fischer/dpa/Global Look Press
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли на Украину. Они посетили город Бучу под Киевом, где перед ними выложили чёрные пластиковые мешки с телами местных жителей якобы убитых российскими военными. Об этом написал в своём Twitter украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

В ходе визита представители ЕС побывали у массового захоронения. Там они зажгли свечи в память о погибших, По утверждению украинской стороны, в чёрных мешках находились тела людей, погибших в Буче. На фото видно, что  фон дер Ляйен, была поражена увиденным.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов отправить группу следователей в украинский город Бучу. Она отмeтила необходимость задокументировать произошедшее в совместной работе трёх органов: Гeнпрокуратуры Украины, Европола и Евроюста.

3 апреля в Минобороны России опровергли обвинения киeвского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча. Там отметили, что заявления украинcких властей появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.

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