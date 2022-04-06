Боррель: ЕС не хочет проигрыша Украины и поэтому продолжит её вооружать

Евросоюз (ЕС) не хочет, чтобы Украина проиграла, поэтому продолжает поставлять туда вооружение, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Ранее стало известно, что Германия одобрила поставки вооружения и товаров соответствующего назначения на Украину на сумму свыше €186 млн. Информация о сумме поставок содержится в докладе по экспорту военной продукции на первый квартал 2022 года, который распространила пресс-служба Министерства по делам экономики и защиты климата Германии.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее заявил, что милитаризация Украины угрожает глобальной, и в частности европейской, безопасности. Он отметил, что в этой ситуации является крайне опасным и безответственным накачивание Украины оружием. Посол указал на то, что оружие, которое поставляется Киеву, оказывается «в руках бандитов и нацистов, террористов и уголовников».