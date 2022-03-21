Боррель: Брюссель будет обсуждать санкции против нефтяной отрасли России

Страны Европейского союза обсудят введение санкций против нефтяной отрасли России, передаёт Reuters. Согласно информации агентства, наиболее активными сторонниками санкций против российского энергосектора являются главы МИД Ирландии и Литвы. Министры иностранных дел и обороны ЕС встретятся 21 марта, чтобы обсудить введение дальнейших санкций против Москвы, в частности вопрос о введении нефтяного эмбарго.

Обсуждение санкций против российского сектора энергетики — вопрос времени, и мы должны сосредоточиться на нефти, поскольку это главный пункт дохода бюджета России, — сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

При этом Reuters отмечает, что инициатива Ирландии и Литвы не находит полной поддержки у ЕС: представители Германии предупреждают о вреде поспешных решений на фоне растущих цен на энергию.

Во вторник на саммит ЕС прибудет президент США Джо Байден.

Сообщалось, что в Евросоюзе разрабатывается новый пакет санкций против России, который предусматривает в числе прочего введение нефтяного эмбарго. Данный пакет является пятым по счёту, с его помощью Европа рассчитывает прекратить спецоперацию РФ на Украине. Отмечается, что обсуждение ограничительных мер будет происходить в ходе серии саммитов.