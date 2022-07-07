Бориса Джонсона назвали жертвой «проклятия Асада»

Фото: Ian Davidson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Покинув должность премьер-министра Великобритании, Борис Джонсон станет ещё одной жертвой «проклятия Асада», сообщает «ПолитРоссия». Речь идёт о многолетнем интернет-меме, описывающем судьбу политиков, которые критиковали президента Сирии Башара Асада. Они призывали его уйти с поста и затем сами покидали свои должности.

Среди «проклятых» политиков издание называет бывшего президента США Барака Обаму, бывшего госсекретаря Хилари Клинтон, экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, а также бывших премьеров Британии Дэвида Кэмерона, Тони Блэра и Терезу Мэй. Кроме них, в списке числятся президенты Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд, экс-глава Египта Хосни Мубарак, экс-глава турецкого кабмина Ахмет Давутоглу и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По данным телеканала Sky News, Борис Джонсон подаст в отставку сегодня, 7 июля. Он «не выдержал давления из-за массового ухода министров и чиновников правящей партии». Отмечается, что глава кабмина продолжит исполнять обязанности премьера до избрания нового главы правящей партии в октябре этого года.

До этого правительство Великобритании покинули 50 политиков из-за скандала с продвижением парламентария-консерватора Криса Пинчера, обвиняемого в домогательствах. В общей сложности британское правительство покинули 19 министров, 16 из которых подали в отставку в один день.