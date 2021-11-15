Борис Джонсон призвал помнить о «русской крови», победившей нацизм

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон выступает в поддержку суверенитета Украины не потому, что хочет быть враждебным по отношению к Москве. Он призвал не забывать, что «именно русская кровь позволила победить нацизм», сообщает РИА Новости.

Своё заявление Джонсон сделал , выступая на банкете лорд-мэра Лондона. Он подчеркнул, что основой внешнеполитической повестки Британии должна стать «концепция коалиций, объединяющихся вокруг науки, безопасности, ценностей, финансов, дипломатии и, прежде всего, людей».

Однако в направлении демократии свободного рынка не хотят развиваться «некоторые страны». С ними у Лондона «должны быть максимально дружественные и прагматичные отношения», отметил Джонсон.

Поэтому когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, это не потому, что мы хотим быть враждебными по отношению к России или хотим каким-то стратегическим образом окружить или подорвать эту великую страну... Это потому, что у нас есть приверженность демократии и свободе, которую сейчас разделяют на огромной территории европейского континента, — заявил британский премьер.

Ранее стало известно, что Москва не собирается развязывать настоящую войну. Об этом заявил начальник штаба обороны Соединённого Королевства Николас Картер. По его словам, Россия готова использовать все инструменты для достижения собственных целей, но вместо боевых действий планирует применять более «деликатные способы».